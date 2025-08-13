Turu getiren gol! 2 pozisyon arasındaki saniye inanılmaz

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 mağlup ederken Fenerbahçe'nin 4. golü Youssef En-Nesyri'den geldi.

BİR KALEDEN DİĞERİNE 17 SANİYEDE GİTTİ

Yıldız oyuncu, savunmaya yardıma gittiği bir pozisyondan yalnızca 17 saniye sonra rakip kalede gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golcü (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi maçında ilk golünü attı. 28 yaşındaki futbolcu ilk golünü taraftarı önünde kaydetti.

Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı. En-Nesyri, Hollanda ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.