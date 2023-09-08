Tüyler diken diken! Türkiye-Ermenistan maçında görsel şölen

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
Binlerce taraftarın heyecanla beklediği mücadelenin başlamasına sayılı dakikalar kala tribünlerde dikkat çeken görüntüler ekrana geldi.
İşte o kareler;
Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 19. maçını Ermenistan karşısında oynuyor. Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 43 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.
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