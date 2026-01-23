Tuzla'da ara tatil spor şenliği coşkuyla gerçekleşti, kazanan dostluk oldu - Son Dakika
Tuzla'da ara tatil spor şenliği coşkuyla gerçekleşti, kazanan dostluk oldu

23.01.2026 12:23  Güncelleme: 12:29
Tuzla Belediyesi, yarıyıl tatilinde 5-14 yaş arası yaklaşık 500 çocuğun katıldığı Ara Tatil Spor Şenliği düzenledi. Etkinlikte çeşitli spor aktiviteleri ve geleneksel oyunlar ile çocuklar spor yapma ve eğlenme imkanı buldu. Tuzla Belediyesi, çocukların spor sevgisini artırmayı hedefliyor.

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Ara Tatil Spor Şenliği, yarıyıl tatilinde çocukları spor ve eğlenceyle buluşturdu. Evliya Çelebi Ortaokulu İBB Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 5-14 yaş arası yaklaşık 500 çocuk takım halinde yarışarak hem spor yaptı hem de keyifli anlar yaşadı.

Koordinasyon parkur yarışı, halat çekme, çuval giyme, çanak taşıma yarışması, bayrak koşu yarışması gibi geleneksel oyunların yer aldığı şenlikte çocuklar, fair-play ruhu içinde mücadele etti. Gün boyu süren etkinliklerin sonunda kazananın dostluk oldu.

Onur Ceylan: "Sporu ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Onur Ceylan, çocukların enerjisinin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm çocuklarımız çok harikaydı, çok enerjikti. Bu alanlarda sizlerle buluşmak bizleri de mutlu ediyor. Spor sadece bedeni değil, ruhu da güçlendiriyor; çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlayan en güçlü araçlardan biri. Bu anlayışla sporu ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmak istiyoruz. Değerli velilerimizi de Tuzla Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik spor etkinliklerine davet ediyorum. Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'ün selam ve sevgilerini de sizlere iletmek isterim."

Etkinlikte sürpriz bir konuk da yer aldı. 80 yaşında olmasına rağmen maraton ve yarı maraton koşularına katılan Ahmet Poyraz, çocuklarla bir araya gelerek sporun her yaşta mümkün olduğuna dikkat çekti. Ahmet Poyraz konuşmasında, "Bu çocukları böyle görünce gençliğime gittim. Bizim zamanımızda ne top vardı ne saha. Mahalle aralarında kağıtlardan top yapıp oynardık. Şimdi çocukların bu imkanlara sahip olması çok güzel. Belediyemize spora verdiği önem için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Karakoca: "Çok keyifli bir gün yaşanıyor"

Etkinlik alanında çocuklara rehberlik eden Tuzla Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri personeli Mustafa Karakoca ise Ara Tatil Spor Şenliği'nin beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımızın boş zamanlarını verimli geçirmesi, sporu sevmesi ve aktif olması için bu tür organizasyonları sürdürüyoruz. Bugün yaklaşık 500'ün üzerinde katılımla çok keyifli bir gün yaşanıyor" dedi.

Şenliğe katılan 13 yaşındaki Ayşegül Özdemir de yarışmalarda çok eğlendiğini belirterek, arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir gün geçirdiğini söyledi.

Ödüllerin ve hatıra belgelerinin verilmesiyle sona eren etkinlikte, çocuklar ve aileler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Tuzla Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik spor ve sosyal etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Yerel Haberler, Ara tatil, Etkinlik, Tatil, Tuzla, Spor, Son Dakika

