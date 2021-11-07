Tuzla'da düzenlenen balon futbolu turnuvasında keyifli anlar yaşandı

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Balon Futbolu Turnuvası keyifli anlar yaşanmasına sahne oldu. Balonun içerisine giren sporseverler birbirleri ile çarpışarak şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ettiler. Dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.

Tuzlalı vatandaşlara sporu aşılamak, rekabetçi ve kaynaştırıcı etkinlikler düzenleyen Tuzla Belediyesi, Balon Futbolu Turnuvası düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile düzenlenen turnuvaya çok sayıda Tuzlalı katıldı. Takımlar halinde 12 kiloluk balonları giyerek mücadele eden sporcular, gol atabilmek için çaba gösterirken bir yandan da ayakta kalmaya çalıştı. Turnuva boyunca oyundan ve skordan daha çok balonlar ile yapılan çarpışma anları dikkat çekti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verilirken turnuva boyunca yaşanan keyifli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

"Bu tip turnuvaların olması Tuzla halkı için çok güzel"

Turnuvaya katılan Alican Polat, "Buraya balon futbolu için geldik. Çok uğraştık ve mücadele ettik. Eğlendik, çok güzel oldu" dedi. Bir diğer sporcu ise, "Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Balon Futbolu Turnuvası'na geldik. Turnuva çok eğlenceli ve keyifli oldu. Katılım çok güzeldi. Hep beraber burada sosyalleştik. Biz birinci olan takımız. Bu tip etkinliklerin olması bütün Tuzla halkı için çok güzel. İnşallah bir dahaki turnuvalarımız daha kalabalık olur" diye konuştu. - İSTANBUL