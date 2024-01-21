 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tuzlaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzlaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Maçta Tuzlaspor'un gollerini Togui ve Mamba kaydetti. Sarı kartlar ise Tuzlaspor'dan Ba ve Umar, Altay'dan İbrahim Öztürk, Onur Efe ve Deniz Kadah'a çıktı.

Tuzlaspor, Altay\'ı 2-0 mağlup etti
21.01.2024 - 15:55,
Abone Ol

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şengül, Mehmet Dura

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gameli, Selim Ay, Mehmet Coşkun, Tidiany (Dk. 80 Hikmet Çiftçi), Ba (Dk. 90+1 Mehmet Zahit Çınar), Muhammed Akarslan, Togui, Umar (Dk. 90+2 Çağrı Giritlioğlu), Ahmethan Köse (Dk. 80 Mamba)

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 46 Onur Efe), Zeki Yıldırım, Eren Erdoğan (Dk. 90 Ali Kızılkuyu), Tolga Ünlü, Mehmet Gündüz (Dk. 83 Caner Baycan), Deniz Kadah (Dk. 83 Murat Uluç)

Goller: Dk. 44 Togui, Dk. 87 Mamba (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Ba, Dk. 84 Umar (Tuzlaspor), Dk. 67 İbrahim Öztürk, Dk. 75 Onur Efe, Dk. 76 Deniz Kadah (Altay)

Tuzlaspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı sahasında 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

15 Temmuz, Trendyol, Altay, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tuzlaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika


10:39
Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu

Son Dakika
10:39 Türk Astronot Alper Gezeravcı, Türkiye ile İletişime Geçecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:53:03. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzlaspor, Altay'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement