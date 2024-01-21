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Tuzlaspor, Altay karşısında istedikleri skoru elde etti - Son Dakika
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Tuzlaspor, Altay karşısında istedikleri skoru elde etti

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Altay karşısında iyi mücadele edip istedikleri skoru elde ettiklerini söyledi. Kocabıyık, maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, oyuncuların iyi mücadele ettiğini ve istedikleri sonucu aldıklarını ifade etti. Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise galip gelmeyi amaçladıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti ve takımın önünü göremediğini dile getirdi.

Tuzlaspor, Altay karşısında istedikleri skoru elde etti
21.01.2024 - 16:29,
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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Altay karşısında iyi mücadele edip istedikleri skoru elde ettiklerini söyledi.

Kocabıyık, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Altay'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından 15 Temmuz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın kendileri için önemli olduğunu belirten Kocabıyık, "Formda bir Altay'a karşı oynadık. Haftalardır iyi oynayıp kazanamıyorduk. Oyuncular iyi mücadele etti ve iyi oynadı. İstediğimiz skoru da aldık. Umarım bu iyi mücadeleye devam edeceğiz ve Eyüpspor karşısında da istediğimiz sonucu alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Tuzlaspor karşısında galip gelmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için iyi bir gün olmadığını dile getirerek, "Amacımız bu maçta galip gelmekti. 3 maçtır güzel bir çıkışımız vardı ama bugün galip gelemedik. 5 maçtır buradayım. Futbolcu kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sadece futbolcularla bu iş olmuyor. Bize yardım etmeleri ve sahip çıkmaları lazım. Çok büyük bir camiadayız ama şu an kendimizi yalnız hissediyoruz." diye konuştu.

Teknik ekibiyle beraber önünü göremediğini belirten Şimşek, "3 maçtır kazanıyoruz. Bana neden konuşmadığımı sorabilirler. Kol kırılır yen içinde kalır. Artık konuşmam gerekiyor. Cuma günü başkanla konuşmamda olumlu bir ışık yoktu. Bir kişinin bile olmaması bizim için büyük bir sıkıntı. Ceyhun Gülselam yoktu bugün. Pazartesi veya salı günü başkanla konuşup bir karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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