Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, Ankara Keçiörengücü karşısında 2 puan kaybettikleri için mutsuz olduklarını dile getirerek, "Sahip olduğumuz puan, oyuncuların sahada alacağı riskleri etkiliyor" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, Eyüp Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gürkan Kocabıyık, "Bugün zor bir maç oynadık. Rakibimiz ligin zor ve koşan takımlarından bir tanesi. Bugün sahada iki takım da pozisyon anlamında üretken olamadı. Ama kıran kırana bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Sahip olduğumuz puan da oyuncuların sahadaki hareketlerini ve alacakları riskleri etkiliyor. İki hafta önce yine burada Boluspor'a karşı puan kaybetmiştik. Bugün de 2 puan kaybettik. Bu durum bizi üzdü. Ligde zaman daralıyor. Haftaya Kocaelispor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. O maçtan puan veya puanlarla dönüp ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL
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Trabzonspor 55. Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda oy kullanma hakkı bulunan 2 bin 90 üyeden bin 166'sı oy kullandı. Mahmut Ören, 653 oy alarak yeni divan kurulu başkanı seçildi. Diğer adaylar Hayrettin Hacısalihoğlu 278 ve Emin Kahraman da 233 oy aldı. Yeni başkan Mahmut Ören, kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek namağlup liderliğini korudu. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, galibiyete ulaşmayı başardı.
Türkiye Güreş Federasyonu Edirne İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda başarılı güreşçiler ve antrenörler ödüllendirildi. Programda güreşin Edirne'de gelişmesi için çaba sarf edildiği vurgulandı. Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ise güreşin gelişmesine yönelik projelerini açıkladı.
İstanbul Boğazı'nda düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle gemi trafiği saat 09.00-17.00 arasında çift yönde askıya alındı. Yarışların sona ermesiyle birlikte gemi trafiği normale döndü.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Birkaç kendini bilmezin yaptığı hareketi koskoca bir camiaya mal etmemek lazım' dedi. Yavaş, maç sonrası yaşanan saha dışı olayları da eleştirerek, gerekli yaptırımların uygulanmasını ve bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.
Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin kararlarını anlamadıklarını ve haksızlığa uğradıklarını belirtti. Dolutaş, Caner'in Kenan'a attığı tokadın VAR tarafından görülmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını ifade etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, evinde konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yenerek galibiyet elde etti.
Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu. Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu atarak motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekti. Protestoya, bir süre önce bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de destek verdi.
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazanarak tur atladıkları Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarların kendisine ettiği küfürleri tekrar gündeme getirdi. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, "Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl RAMS Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. Ikinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe'de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem" dedi.
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