TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi - Son Dakika
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TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi

25.05.2022 13:44
TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Slovakya arasında oynanacak maç için Elazığ'a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Slovakya arasında oynanacak maç için Elazığ'a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir araya geldi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Slovakya ile oynayacağı müsabakayı izlemek üzere Elazığ'a gelen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Göktaş'la bir süre sohbet eden Üstündağ, Elazığ'ı ve Fırat Üniversitesi'ni muhteşem bulduğunu söyledi.

Gerçekleşen görüşmenin sonunda Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'a milli takım forması takdim ederken, Rektör Prof. Dr. Göktaş da ziyaretleri anısına Başkan Üstündağ'a Fırat Üniversitesi logolu fincan takımı hediye etti. - ELAZIĞ

TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi
TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi
TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Başkanı Üstündağ, rektör Göktaş ile bir araya geldi - Son Dakika


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