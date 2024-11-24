TVF Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta sona erdi
Haftanın sonuçları şu şekilde:
İstanbul Gençlik Spor - Halkbank: 0-3
On Hotels Alanya Bld. - Bursa BBSK: 3-0
Türşad- Arkas Spor: 3-1
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.- Fenerbahçe Medicana: 3-2
Altekma-Ziraat Bankkart: 1-3
Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Bld.: 3-1
Son Dakika › Spor › TVF Efeler Ligi'nde 9. Haftanın Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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