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TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2 - Son Dakika

TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2

06.11.2021 18:08
TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli BŞB Kağıt Spor'u konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli BŞB Kağıt Spor'u konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Jeopark Kula Belediyespor ile Kocaeli BŞB Kağıt Spor karşı karşıya geldi. Kula Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada üstünlük kurarak 20-25 ve 26-28'lik set skorlarıyla öne geçen Kocaeli BŞB Kağıt Spor, diğer setlerde skoru koruyamadı. Oyun disiplininden ödün vermeyen Manisa ekibi Jeopark Kula Belediyespor, 25-21, 25-23 ve 15-9'luk set skorlarıyla çıkış yakalayarak maçı 3-2 kazanmasını bildi. - MANİSA

TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2
TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2
TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2
TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2
TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kocaeli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TVF Erkekler 1. Ligi: Jeopark Kula Belediyespor: 3 Kocaeli BŞB Kağıt Spor: 2 - Son Dakika
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