TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstür Çekimi Yapıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 2024-2025 voleybol sezonu fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi Youtube kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi.
Kura çekiminde TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper, yeni sezon ve lig statüleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 24 Eylül-7 Aralık 2024 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 14 Aralık-8 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. - İSTANBUL
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