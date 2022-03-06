TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı - Son Dakika
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TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı

06.03.2022 12:56
TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol, yeni okulunu Karaman'da hizmete soktu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen altyapı projesi Fabrika Voleybol, yeni okulunu Karaman'da hizmete soktu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6-12 yaş arası öğrenciler ile ailelerin ücretsiz katılabildiği Fabrika Voleybol eğitim okulunun açılışında yetkililer, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

TOKİ Anadolu Lisesi Spor Salonu'na kurulan mini voleybol sahalarında çocuklar doyasıya eğlendi.

Karaman Fabrika Voleybol, 12 Mart Pazar günü itibarıyla her hafta sonu çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Karaman, Fabrika, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TVF, Fabrika Voleybol'un yeni şubesini Karaman'da açtı - Son Dakika


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