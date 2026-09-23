TVF Kayseri İl Temsilciliği voleybol kulüplerine yeni sezon kurallarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TVF Kayseri İl Temsilciliği voleybol kulüplerine yeni sezon kurallarını anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TVF Kayseri İl Temsilciliği voleybol kulüplerine yeni sezon kurallarını anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TVF Kayseri İl Temsilciliği, lig ve altyapı kulüplerine yeni sezonda geçerli oyun kurallarını anlattı. Toplantıda altyapı kura çekimleri yapıldı, sorusuna doğru yanıt veren antrenöre Milli Takım forması hediye edildi.

2026-2027 voleybol sezonu öncesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ligleri ve altyapı liglerinde mücadele edecek kulüplerin yönetici, antrenör ve sporcularına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, yeni sezonda uygulanacak değişen voleybol oyun kuralları ve kuralların uygulama esasları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2026-2027 sezonunda tüm liglerde uygulanacak yeni ve değişen oyun kuralları anlatıldı. Katılımcıların soruları da yanıtlandı. Toplantıda ayrıca Kayseri Voleybol Altyapı Liglerinde mücadele edecek Genç, Yıldız, Küçük ve Midi Kızlar kategorilerinin kura çekimleri gerçekleştirildi. Programda renkli bir an da yaşandı. Katılımcılara yöneltilen "Filenin Sultanları" konulu soruya doğru cevap veren Askon Erva Spor Kulübü antrenörüne, TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından Milli Takım forması hediye edildi.

TVF Kayseri Voleybol İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda tüm kulüplere, antrenörlere ve sporculara fair-play ruhunun ön planda olduğu, başarılı ve sakatlıksız bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuMilli TakımVoleybolKayseriHediyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:43:17. #7.13#
SON DAKİKA: TVF Kayseri İl Temsilciliği voleybol kulüplerine yeni sezon kurallarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement