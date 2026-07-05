TVF Spor Lisesi Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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TVF Spor Lisesi Çeyrek Finale Yükseldi

05.07.2026 16:36
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TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, Çin'deki şampiyonada çeyrek finale çıktı.

TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 ISF Dünya Liseler Arası Şampiyonası'nda çeyrek finale kaldı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen şampiyonada TVF Spor Lisesi Erkek Takımı, ikinci maçında Şili'yi 3-0 (25-21, 25-20, 25-19) mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

TVF Spor Lisesi Erkek Takımı, 7 Temmuz Salı günü çeyrek finalde Hindistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TVF Spor Lisesi Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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