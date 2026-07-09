TVF Spor Lisesi Dünya Şampiyonu

TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, 2026 ISF Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazarak büyük bir başarıya imza attı ve Dünya şampiyonu oldu.

TVF Spor Lisesi Erkek Takımı, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'in Shangluo kentinde düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda finalde 2-1 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Yunanistan'ı 3-2 (29-31, 25-22, 19-25, 25-19, 15-13) mağlup ederek Dünya şampiyonluğunu kazandı.

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden İstanbul Sancaktepe Okyanus Koleji, final maçında ev sahibi Çin'e 3-1 (21-25, 25-19, 25-19, 25-23) mağlup oldu ve organizasyonu Dünya ikincisi olarak tamamladı. - İSTANBUL