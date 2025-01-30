UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: de Grolsch Veste
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief, Van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Son Dakika › Spor › Twente vs Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?