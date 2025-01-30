Twente vs Beşiktaş Maç Kadroları Açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda ekibi Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: de Grolsch Veste

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile