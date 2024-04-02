U-14 Türkiye Basketbol Şampiyonası Kayseri\'de düzenlenecek

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından U-14 Türkiye Şampiyonası'nın oynanacağı iller açıklandı. Buna göre Erkekler U-14 Türkiye Basketbol Türkiye Şampiyonası 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yurt içi faaliyetleri programı kapsamında düzenlediği Türkiye Şampiyonaları'nın düzenleneceği iller belli oldu. Buna göre U-14 Erkekler Türkiye Şampiyonası maçları Kayseri'de oynanacak. 16 Takımın katılımı ile Türkiye şampiyonunun belirleneceği mücadeleler için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Katılımcı takımlar daha sonra ilan edilecek olup, çevrimiçi olarak düzenlenecek olan kura çekimi tarihi takımlarla ayrıca paylaşılacaktır" denildi.

Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "22-28/Nisan/2024 Tarihleri arasında, yüzlerce takım arasından sıyrılarak, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanmış 16 Takımı ve yıldız olmaya aday basketbolcuları seyretme şansını bulacağımız bu özel turnuva için Kayseri seçildi. Bizlere bu güzel turnuvayı layık gören TBF yetkililerine, verecekleri destek için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Spor A.Ş 'ye ve GSİM yetkililerine teşekkürlerimi borç bilirim" diye konuştu. - KAYSERİ