22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ilk maçında Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 15-25 ve 16-25'lik setlerle kazandı.
Milli takım, turnuvadaki 2. maçında yarın TSİ 18.00'de İspanya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › U-22 Kadın Voleybol Takımı Ukrayna'yı Yendi - Son Dakika
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