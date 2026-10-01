U12\'de Bilecik derbisi 0-0 bitti, Söğütspor, 4 Eylülspor, Vitraspor zirveyi paylaştı

U12 Gençler Ligi'nde ikinci hafta geride kalırken, Bilecik derbisinin kazanını çıkmadı.

U12 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında ikinci hafta geride kalırken, 2'de 2 yapan 3 takım liderlikleri paylaştı. A Grubu'nun ilk haftasında Bozüyük Gücüspor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 7-0 yenerken, Söğütspor kendi evinde Gölpazarıspor'u 5-0, Bilecik Gençlerbirliği Spor'da Bozüyükspor'u 3-0'lık skorla geçti. Bu grupta ilk haftayı Pazaryerispor BAY geçmişti. Ligin ikinci haftasında Söğütspor, Pazaryerspor deplasmanında 4-0'lık skorla dönerken ligde 2'de 2 yaptı. Demirköy 2018 Spor, Bozüyükspor deplasmanından 3-0'lık skorla dönerken, Gölpazarıspor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 3-2 yendi Ligin ikinci haftasını Bozüyük Gücüspor BAY geçti. Bu skorlar sonrasında ligde 2'de 2 yapan Söğütspor 6 punala liderliğe yükselirken, 3'er puanlı Bilecik Gençlerbirliği Spor, Bozüyük Gücüspor, Demirköy 2018 Spor ve Gölpazarıspor lideri takip etti. Ligde Pazaryerispor ve Bozüyükspor henüz puanla tanışamadı.

Bilecik derbisinde kazanını çıkmadı

U12 Gençler Ligi'nde B Grubunun ilk haftasında 1299 Bilecikspor Kulübü, Ertuğrulspor'u 3-0, Vitraspor, Lefkebirlikspor'u 4-3, BFA, Güneşspor'u 2-0, 4 Eylülspor, Osmanelispor'u 6-1 skorla geçti. Ligin ikinci haftasında Bilecik derbisinde 1299 Bilecikspor Kulübü ile BFA 0-0'lık skorla sahadan ayrılırken, Lefkebirliskpor kendi evinde Osmanelispor'a 1-0 yenildi. Grubun flaş takımı 4 Eylülspor kendi evinde Güneşspor'u 9-0'lık skorla yenerken, Ertuğrulspor kendi evinde Vitraspor'u 3-0 yenildi. Bu sonuçlar sonrası ligde 2'de 2 yapan 4 Eylülspor ve Vitraspor liderliği paylaştı. Liderleri 4'er puanlı BFA ve 1299 Bilecikspor Kulübü takıp ederken, Osmanelispor haftayı 3 puanla 5'inci sırada tamamladı. Ligde Güneşspor, Lefkebirlikspor ve Ertuğrulspor henüz puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında A Grubu'nda 3 Ekim günü Bilecik Gençlerbirliğispor-Pazaryerispor, Demirköy 2018 Spor- Gölpazarıspor karşı karşıya gelecek. Söğütspor haftayı BAY geçecek. B Grubun ise aynı gün oynanacak maçlarda Vitraspor-1299 Bilecikspor Kulübü, Güneşspor- Lefkebirliskpor ve 4 Eylülspor-BFA karşı karşıya gelecek.