U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı

03.05.2022 08:25
U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı

Kayserispor U15 takımı, deplasmanda oynadığı Adanaspor maçını 6-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor U15 takımı, deplasmanda oynadığı Adanaspor maçını 6-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Kayserispor U15 takımı, ligin 9. hafta maçında deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Osman Yereşen tesislerinde oynanan ve Davut Uluçay'ın yönettiği maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Kayserispor, müsabakadan 6-0 galip ayrıldı. Kayserispor U15 takımına galibiyeti getiren golleri 6. ve 33. dakikalarda Alperen Öztaş, 21.dakikada Alihan Şener, 25.dakikada Burak Erkan, 56. dakikada Mahmuthan Polat ve 78.dakikada Kayra Cihan kaydetti.

Kayserispor, bu galibiyet ile ligdeki puanını 14'e yükseltti. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayserispor'da istifa Kayserispor'da istifa Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Osman Yereşen, Kayserispor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 08:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement