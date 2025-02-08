U15 Ligi\'nde Vefa Örneği

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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ASKF) geçtiğimiz hafta başlayan U15 Ligine ahde vefa örneği sergileyerek, spor camiasına emeği olan kişilerin isimlerini gruplara verdi.

ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri, 2024-2025 sezonu U15 Ligi gruplarının isimlerini belirledi. Kayseri spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan Yaşar Ekincioğlu, Şinasi Acar, Rıdvan Çeçen ve Mehmet Öztaş'ın isimleri U15 Liginde anılacak. Kayseri U15 Ligi 4 grupta toplam 42 takım mücadele ediyor. 1. haftası geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla tamamlanan U15 Ligi A Grubu'na Yaşar Ekincioğlu, B Grubu'na Şinasi Acar, C Grubu'na Rıdvan Çeçen ve D Grubu'na ise Mehmet Öztaş'ın isimleri verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yapılan paylaşımda; "Kayseri U15 Ligi isimleri belli oldu. Kayseri spor camiasına büyük emekleri ve katkıları olan kişilerin isimlerini yaşarken onore ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başlayan U15 Ligi A Grubuna Yaşar Ekincioğlu'nun ismi B Grubuna Şinasi Acar'ın ismi, C Grubuna Rıdvan Çeçen'in ismi ve D Grubuna Mehmet Öztaş'ın verildi" denildi. - KAYSERİ