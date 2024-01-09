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U16 Kız Milli Hentbol Takımı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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U16 Kız Milli Hentbol Takımı Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor

U16 Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Yardımcı antrenör Murat Erpolat, takımın çıtayı yükselterek şampiyon olmak istediğini belirtti. Kampta yapılan değerlendirme sonucunda kadro 52 sporcudan 24'e düşürüldü ve takım maç formuna dönmeye hazırlanıyor. Erpolat, zorlu mücadelelerin sporculara tecrübe kazandıracağını ve U16 takımının şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

U16 Kız Milli Hentbol Takımı Akdeniz Konfederasyon Kupası\'na hazırlanıyor
09.01.2024 - 10:13,
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U16 Kız Milli Hentbol Takımı, Karadağ'da düzenlenecek Akdeniz Konfederasyon Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Yardımcı antrenörü Murat Erpolat, "U16 olarak çıtayı yükseltip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

U16 Kız Milli Hentbol Takımının, oyuncu değerlendirme kampı Aksaray'da günde çift antrenmanya devam ediyor. Milliler,  26 Şubat-2 Mart tarihi arasında Karadağ'da yapılacak Akdeniz Konfederasyon Kupası'na hazırlanıyor. U16 Kız Milli Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü Murat Erpolat, "26 Şubat-2 Mart tarihi arasında Karadağ'da yapılacak Akdeniz Kupası'na hazırlanıyoruz. Çalışmalarımıza 200 sporcuyla başlamıştık. Kamplar sonunda bu sayıyı 52'ye düşürdük. Kamptan sonra mevcut kadroyu 24'e düşürüp artık maç formuna döneceğiz. Burada her şey gayet güzel gidiyor. Ekip ve sporcular olarak bir inanmışlık var" dedi.

"ÇITAYI YÜKSELTİP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyon olmak istediklerini belirten Erpolat, "Öncelikli hedefimiz çıtayı yükseltmek. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen seçilmiş güzüde sporcularımız var. Onların performansını artırmak, küçük yaş gurubunda başarıya ulaşmak istiyoruz. 8 kişilik teknik ekibimizle birlikte günde çift idman yapıyoruz. Aksaray Belediyespor alt yapısıyla ve genç takımıyla maçlar yaptık ve kamp sonuna kadar yeni maçlarda yapacağız. Sporcuları değerlendirme açısında bu maçlar önemli. U17 Milli takımımız Avrupa ikincisi olarak hentbolda çıtayı yükseltti. Bizim rakiplerimizde zorlu olacak. Bu durum bizim için hiç önemli değil. Bizim için tam aksine daha iyi, zorlu mücadelelerle başlarsak eğer sporcularımız tecrübe anlamında çok faydalı olacağını düşünüyorum. U16 olarak çıtayı yükseltip şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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