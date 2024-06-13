U16 Milli Takım İsviçre'yi 7-1 Mağlup Etti

Spor

U16 Milli Takım, İstanbul'da özel maçta karşılaştığı İsviçre'yi 7-1 mağlup etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede millilerin gollerini 5, 29 ve 34. dakikalarda Tuna Baran Demir, 7 ve 23. dakikalarda Hasan Ege Akdoğan, 9. dakikada Muhammed Tazı ve 86. dakikada Fatihan Kahya kaydetti. İsviçre'nin golünü 14. dakikada Ilija Despotovic attı. - İSTANBUL