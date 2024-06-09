U16 Milli Takımı İsviçre ile Özel Maçlara Hazırlanıyor

Spor

U16 Milli Takımı, İstanbul'da İsviçre ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

U16 Milliler, İsviçre ile ilk maçını 11 Haziran Salı günü saat 17.00'de, ikinci maçını 13 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de oynayacak. Karşılaşmalar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. - İSTANBUL