U17 Kız Milli Takımı\'nın Kadrosu Açıklandı

2026 UEFA U17 Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Grup'ta yer alan U17 Kız Milli Takımı, Kasım ayındaki maçlar öncesi Erzurum'da toplanıyor ve hazırlık kampına başlıyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre milli takıma çağrılan isimler arasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün başarılı orta saha oyuncusu AyşegülAydın da bulunuyor.

24-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sway Hotel'de konaklayacak ve Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürecek. - KAYSERİ