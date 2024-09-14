U17 Kız Millileri Belarus\'u Geçti

Spor

U17 Kız Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Belarus'u 4-2 mağlup etti.

Kasım ayında Belçika'da Avrupa Şampiyonası 1. Turu maçları oynayacak olan U17 Kız Milli Takımı, Antalya Kemer'de bugün Belarus ile bir hazırlık maçı daha yaptı. Konuk takım 1. dakikada Sasnouskaya Darya ile öne geçti. Ay-Yıldızlılar, Yaren Ersen (3) ve Merve Nur Taşucu ile 4-1'lik skoru yakaladı. 50. dakikada Chaika Darya, attığı golle maçın sonucunu ilan etti.

U17 Kız Milli Takımı, 11 Eylül 2024 tarihinde Belarus ile aynı yerde bir hazırlık maçı daha yapmış ve 2-0 kazanmıştı. - İSTANBUL