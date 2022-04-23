U17 Kız Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde - Son Dakika
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U17 Kız Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde

23.04.2022 19:09
U17 Kız Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde

Macaristan: 3-0SALON: TVF Cengiz GöllüHAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)TÜRKİYE: Talya, Eslem, Nisan, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L)MACARİSTAN: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toth, Bencze (L), Nanasi (L) (Tuska, Fekete)SETLER: 25-15, 25-19, 26-24SÜRE:...

Macaristan: 3-0

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)TÜRKİYE: Talya, Eslem, Nisan, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L)MACARİSTAN: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toth, Bencze (L), Nanasi (L) (Tuska, Fekete)SETLER: 25-15, 25-19, 26-24SÜRE: 1 saat 17 dakika (23',23',31')17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki 2'nci ve son maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı Milliler, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı elde etti.

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Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Yunanistan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U17 Kız Voleybol Milli Takımı, namağlup Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde - Son Dakika


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