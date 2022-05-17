U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup - Son Dakika
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U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

17.05.2022 21:49
U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında mağlup

Türkiye U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Nes Tziona Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milliler sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri, 41'inci dakikada Daniel Rodriguez ve 52'nci dakikada Iker Bravo kaydetti.

Öte yandan gruptaki diğer maçta ise Sırbistan ile Belçika 1-1 berabere kaldı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Mayıs Cuma günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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