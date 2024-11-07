U17 Milli Takım Sırbistan'la Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

U17 Milli Takım Sırbistan'la Berabere Kaldı

Türkiye U17 Futbol Milli Takımı, Sırbistan'la 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.

07.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, 2024-2025 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Şampiyonası 1. Tur son maçında Sırbistan'la 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'daki Sports Center of FA Serbia Pitch 1'de oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin golünü 34. dakikada Mustafa Azem Yortaç atarken, Sırbistan'ın golünü 61. dakikada Aleksa Petrovic kaydetti.

Bir üst tura yükselmeyi son maç öncesinde garantileyen ay-yıldızlılar, 2025 yılı bahar aylarında 2. tur maçlarını oynayacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, Sırbistan, Türkiye, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U17 Milli Takım Sırbistan'la Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 01:20:05. #1.11#
SON DAKİKA: U17 Milli Takım Sırbistan'la Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.