U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı - Son Dakika
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U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı

21.04.2022 19:09
U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı

SALON: TVF Cengiz GöllüHAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Audrius Gargasas (Litvanya)TÜRKİYE: Talya, Eslem, Ece, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L) (Cansu, Nisan, Bianka İlayda, Simge, Ceylin)ARNAVUTLUK: Mikopula, Paheshyi, Shabanaj, Kika, Gjeçi, Gjshja, Llapa (L) (Bregu)SETLER: 25-15,...

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Audrius Gargasas (Litvanya)

TÜRKİYE: Talya, Eslem, Ece, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L) (Cansu, Nisan, Bianka İlayda, Simge, Ceylin)ARNAVUTLUK: Mikopula, Paheshyi, Shabanaj, Kika, Gjeçi, Gjshja, Llapa (L) (Bregu)SETLER: 25-15, 25-13, 25-6

SÜRE: 54 dakika (18', 20',16')

Türkiye U17 Kız Milli Takımı, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Millilerde; Defne Başyolcu 15, Begüm Kaçmaz 11, Liza ve Ceylin 7, Ece 5, Nisan ve Eslem 4, Bianka İlayda 2 sayıyla oynadı. Karşılaşmayı TVF Asbaşkanı Süleyman Süleymanoğlu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da maçı tribünden takip etti.


- İstanbul
U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı
U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı
U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Yunanistan, Nisan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı - Son Dakika
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