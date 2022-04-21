U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'a galibiyetle başladı - Son Dakika

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Audrius Gargasas (Litvanya)

TÜRKİYE: Talya, Eslem, Ece, Defne, Liza, Begüm, Elif Nur (L) (Cansu, Nisan, Bianka İlayda, Simge, Ceylin)ARNAVUTLUK: Mikopula, Paheshyi, Shabanaj, Kika, Gjeçi, Gjshja, Llapa (L) (Bregu)SETLER: 25-15, 25-13, 25-6

SÜRE: 54 dakika (18', 20',16')

Türkiye U17 Kız Milli Takımı, Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki ilk maçında Arnavutluk'u 3-0 mağlup etti. Millilerde; Defne Başyolcu 15, Begüm Kaçmaz 11, Liza ve Ceylin 7, Ece 5, Nisan ve Eslem 4, Bianka İlayda 2 sayıyla oynadı. Karşılaşmayı TVF Asbaşkanı Süleyman Süleymanoğlu, TVF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert ve TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz da maçı tribünden takip etti.

- İstanbul