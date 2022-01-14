Üye Girişi
U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika

U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı

14.01.2022 22:07
U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı

SALON: KurtdereliYUNANİSTAN: Brousiaki, Nanou, Gravari, Brouma, Korre, Ntafopoulou, Gryllaki (L) (Dagre, Drempela, Nikolaidi, Zafeiriou)TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansın, Defne Kandemir, Defne Başyolcu)SETLER: 19-25, 23-25, 15-25SÜRE: 72...

SALON: Kurtdereli

YUNANİSTAN: Brousiaki, Nanou, Gravari, Brouma, Korre, Ntafopoulou, Gryllaki (L) (Dagre, Drempela, Nikolaidi, Zafeiriou)TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansın, Defne Kandemir, Defne Başyolcu)SETLER: 19-25, 23-25, 15-25SÜRE: 72 dakika (23,26,23) Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3'te 3 yapan millilerde Liza 15 sayıyla en skorer isim olurken, Nisan 8, Defne Başyolcu ve Begüm 7, Bianka İlayda 6, Nisa Nur ve Ceylin 5, Defne Kandemir 3 sayıyla eşlik etti.

- İstanbul
YORUMLAR
500

Yunanistan, Balıkesir, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor


Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar         
22:05
Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti         
21:58
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
22:04 Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
21:58 Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
21:57 Mars'ta hayat var mı? Cevap Antarktika'ya düşen göktaşında
21:48 Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
21:33 KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü!
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
20:33 Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 22:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement