SALON: KurtdereliYUNANİSTAN: Brousiaki, Nanou, Gravari, Brouma, Korre, Ntafopoulou, Gryllaki (L) (Dagre, Drempela, Nikolaidi, Zafeiriou)TÜRKİYE: Liza, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Nisa Nur, Elif Nur (L) (Cansın, Defne Kandemir, Defne Başyolcu)SETLER: 19-25, 23-25, 15-25SÜRE: 72 dakika (23,26,23) Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2022 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Türkiye, Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 3'te 3 yapan millilerde Liza 15 sayıyla en skorer isim olurken, Nisan 8, Defne Başyolcu ve Begüm 7, Bianka İlayda 6, Nisa Nur ve Ceylin 5, Defne Kandemir 3 sayıyla eşlik etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › U17 Voleybol Milli Takımı 3'te 3 yaptı - Son Dakika Spor