U18 Erkek Voleybol Takımı, Yunanistan'a Yenildi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Yunanistan'a 3-1 yenildi.
İtalya'nın Porto San Giorgio kasabasında oynanan karşılaşmayı 25-20, 20-25, 16-25 ve 20-25 setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 2. mağlubiyetini yaşadı.
Milli takım, turnuvadaki 3. maçında yarın TSİ 16.00'da Polonya ile karşılaşacak.
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