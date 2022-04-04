U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 - Son Dakika
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U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

04.04.2022 08:39
U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

Kayserispor U19 takımı ligin 27. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.

Kayserispor U19 takımı ligin 27. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 3-3 sona erdi.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe ile gollü berabere kaldı. Rakibi karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak x, Abdulkadir Keğin x, Selahattin Ak x

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya x, Talha Karataş x (Dk.68 Berat Aslan x), Enes Koçoğlu x (Dk.68 Ahmet Kağan Malatyalı x), Akif Kocaman x, Bilal Ceylan x, Berat Eskin x (Dk.50 Seyitcem Karagöz x), Ethem Balcı xx, Emincan Uysal x (Dk.75 Serhat Işık x), Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu x, Muhammed Eren Arıkan xx

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul Çetin x, Ruhan Arda Aksoy x, Çağatay Kurukalıp xx, Yiğit Efe Demir x, Umut Yaşar Keçeci x (Dk.46 Melih Bostan x) (Dk.87 Ahmet Buğra Güven x), Jınho Jo x (Dk.60 İsak Vural x), Enes Şanlı x (Dk.46 Alper İnce x), Erkan Arda Çağdaş x, Emir Ortakaya x, Yusuf Kocatürk x, Efecan Mızrakcı x (Dk.46 Arda Okan Kurtulan x)

Goller: Ethem Balcı dk.21, Talha Sarıaslan dk. 62 ve 84 (Kayserispor U19), Çağatay Kurukalıp dk.32, Ruhan Arda Aksoy dk.47, Melih Bostan dk.66 (Fenerbahçe U19)

Sarı Kartlar: Talha Sarıaslan, Arif Kocaman, Enes Koçoğlu, Serhat Işık, Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor U19), Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Arda Okan Kurtulan, Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe U19) - KAYSERİ

U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3

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Ahmet Çıtak, Kayserispor, Fenerbahçe, Karataş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 Fenerbahçe: 3 - Son Dakika
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