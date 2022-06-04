U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı - Son Dakika
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U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı

04.06.2022 16:09
U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı

U19 Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, son maçlar öncesinde kupasını aldı.

U19 Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, son maçlar öncesinde kupasını aldı.

U19 Süper Lig'in son haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşma öncesinde kupasına kavuştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törende sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile oyuncularına, kupa ve madalyalarını TFF İstanbul Bölge Müdürü Gür Onar ile TFF FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası takdim etti.Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.


U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı
U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı - Son Dakika

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