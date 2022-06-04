U19 Süper Lig'in son haftasında sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek Galatasaray, karşılaşma öncesinde kupasına kavuştu. Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde düzenlenen törende sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile oyuncularına, kupa ve madalyalarını TFF İstanbul Bölge Müdürü Gür Onar ile TFF FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası takdim etti.Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon Türkiye 'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › U19 Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını aldı - Son Dakika

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