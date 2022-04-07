U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu

07.04.2022 20:35
U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu

SALON: Arena TorunHAKEMLER: Josip Hristob, Kiril StoyanovİSPANYA: Ribas, Arjones, Nieves, Fresquet, Salmeron, Belda de Vial, Davila (L) (Ruda)TÜRKİYE: Hilmi, Alper, Yiğit Savaş, Berk, Aykut, Özgür, Muhammed (L) (Selman, Gökçen, Mert, Doğan, Ünal)SETLER: 25-23, 25-22, 24-26, 25-16SÜRE: 111...

SALON: Arena Torun

HAKEMLER: Josip Hristob, Kiril Stoyanov

İSPANYA: Ribas, Arjones, Nieves, Fresquet, Salmeron, Belda de Vial, Davila (L) (Ruda)TÜRKİYE: Hilmi, Alper, Yiğit Savaş, Berk, Aykut, Özgür, Muhammed (L) (Selman, Gökçen, Mert, Doğan, Ünal)SETLER: 25-23, 25-22, 24-26, 25-16

SÜRE: 111 dakika (26', 29', 32', 24')

Türkiye U20 Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Rauntta B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.


U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu
U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu
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Hilmi Alper, Doğan Ünal, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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