U20 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milliler, İspanya'ya mağlup oldu - Son Dakika

SALON: Arena Torun
HAKEMLER: Josip Hristob, Kiril StoyanovİSPANYA: Ribas, Arjones, Nieves, Fresquet, Salmeron, Belda de Vial, Davila (L) (Ruda)TÜRKİYE: Hilmi, Alper, Yiğit Savaş, Berk, Aykut, Özgür, Muhammed (L) (Selman, Gökçen, Mert, Doğan, Ünal)SETLER: 25-23, 25-22, 24-26, 25-16
SÜRE: 111 dakika (26', 29', 32', 24')
Türkiye U20 Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Rauntta B Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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