U20 Güreş Turnuvasında 34 Madalya - Son Dakika
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U20 Güreş Turnuvasında 34 Madalya

U20 Güreş Turnuvasında 34 Madalya
07.06.2026 20:27
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Milli güreşçiler, U20 Dumitru Pirvulescu Turnuvası'nda 34 madalya kazanarak 3 takım şampiyonu oldu.

U20 Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga Turnuvası'nda milli güreşçiler toplam 34 madalya kazanırken, 3 kategoride de takım şampiyonluğu elde ettiler.

Kadınlar kategorisinde milli sporcuları 4 gümüş madalya kazanarak toplam 4 madalya elde etti. Kadın Güreş Milli Takımı 184 puanla takım şampiyonu oldu. Grekoromen stilde milli sporcular 2 altın ve 3 gümüş olmak üzere toplam 5 madalya kazandı. Grekoromen Güreş Milli Takımı 225 puanla takım şampiyonu oldu.

Serbest stilde milli sporcuları 4 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti. Serbest Güreş Milli Takımı 225 puanla takım şampiyonu oldu.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen U20 Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga Turnuvası'nın son gününde milli güreşçiler 6 altın, 7 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 14 madalya kazandı. Turnuvanın ilk gününde kazanılan 20 madalya ile birlikte ay-yıldızlı sporcular organizasyonu toplam 34 madalya ile tamamladı.

Bugünkü karşılaşmalarda madalya kazanan sporcular şöyle:

Kadınlar

Gümüş

Remziye Karadağ (53 kg)

Su Soyalp (57 kg)

Özdenur Özmez (62 kg)

Elif Şevval Kurt (68 kg)

Grekoromen

Altın

Furkan Öden (60 kg)

Alkan Akar (77 kg)

Gümüş

Halil Çınar (60 kg)

Ömer Altaş (67 kg)

Abdulvahap Kalafat (87 kg)

Serbest

Altın

Emin Kapal (61 kg)

Remzi Temur (70 kg)

Yasin Uzun (79 kg)

Eyüp Çetin (92 kg)

Bronz

Said Rıza (92 kg) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U20 Güreş Turnuvasında 34 Madalya - Son Dakika

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