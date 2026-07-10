U21 Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Veda Etti

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup etabını üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, grup etabındaki üç karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, ilk iki sıra içinde yer alamadığı için yarı finale yükselemedi.

Türkiye, organizasyona Ukrayna karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başarılı bir başlangıç yaptı. İkinci maçta İspanya'ya 3-2 mağlup olan milliler, son karşılaşmada ise ev sahibi Hollanda'ya 3-0 yenildi.