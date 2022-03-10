U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya - Son Dakika
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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya

10.03.2022 21:57
U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar serbest stil müsabakalarında U23 Kadın Milli Takımı, ilk günde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar serbest stil müsabakalarında U23 Kadın Milli Takımı, ilk günde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

55 kilo mücadelesinde mindere çıkan milli sporcu Zeynep Yetgil, İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü olan Zeynep Yetgil böylece, bu şampiyonada Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu.

ASLI DEMİR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI68 kilo mücadelesinde mindere çıkan milli sporcu Aslı Demir, altın madalya için Moldovalı İrina Ringaci ile karşılaştı. Büyükler Dünya şampiyonluğu bulunan Rıngaci'ye sayı ile yenilen milli sporcu gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aslı Demir, kadınlar serbest stilde Türkiye'ye 2'nci madalyayı kazandırdı.MEHTAP GÜLTEKİN'DEN BRONZ MADALYA76 kilo mücadelesinde milli sporcu Mehtap Gültekin mindere çıktı. Ev sahibi ülke sporcusu Vanesa Kaloyanova ile karşılaşan Mehtap Gültekin, mücadeleyi son puan avantajı ile (1-1) kazanarak Avrupa 3'üncüsü oldu ve Türkiye'ye 3'üncü madalyayı kazandıran isim oldu.YARIN 4 KADIN SPORCU MADALYA MÜCADELESİ VERECEK53 kiloda Rahime Arı, bronz madalya için Bulgar sporcu Nazife Mustafa Tair ile karşılaşacak.65 kiloda Yağmur Çakmak, bronz madalya için Letonyalı Elma Zeidlere ile mindere çıkacak. 72 kiloda Merve Pul, Macaristan'dan Tuende Elekes ile bronz madalya için karşılaşacak. 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, Macar Tamara Dollak ile karşılaşacak, yenerse altın madalya kazanacak. Kamaloğlu bu maçı kaybederse, Polonya/ Bulgar sporcular arasındaki maçın sonucuna göre gümüş veya bronz madalya kazanacak.ERKEKLER SERBEST STİL MAÇLARI YARIN BAŞLIYORAvrupa Şampiyonasında Erkekler Serbest Stil mücadeleleri yarın başlıyor. Milliler, sabah seansında 5 sporcu ile eleme maçları için mindere çıkacak. 57 kiloda Yusuf Demir, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Abdülvasi Balta ve 97 kiloda da Samet Ocak, madalya mücadelesi verecek.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya - Son Dakika


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