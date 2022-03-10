U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadın sporculardan 3 madalya - Son Dakika

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar serbest stil müsabakalarında U23 Kadın Milli Takımı, ilk günde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

55 kilo mücadelesinde mindere çıkan milli sporcu Zeynep Yetgil, İsveçli Nova Bergman'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Avrupa üçüncüsü olan Zeynep Yetgil böylece, bu şampiyonada Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu oldu.