U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadın milli takımı dünya beşincisi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde milli güreşçiler 3 bronz madalya kazanarak takım halinde dünya beşincisi oldu.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, İtalyan Carmen Dio'yu tuşla ve repesajdan gelen Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat'ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Aslı Demir, İsveçli Antonio Svensson'u ve Arnavut rakibi Drazhı'yi 10-0 sayı tuşuyla ve İtalyan rakibi Elena Esposito'yu 3-2 yenerek dünya üçüncüsü oldu.Bir diğer milli güreşçi Eda Tekin ise Azerbaycanlı Elnura Mammadova'yı ve Kazak Türk'ü Aynur Ashimova'yı 6-5 yenerek bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye U23 kadınlarda Eda Tekin, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir ile 3 madalya kazanırken takım halinde 59 puanla dünya beşincisi oldu.