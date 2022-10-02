Yarı maratonda kadınlarda Tülin Okyay birinci, Çiğdem Tütüncü ikinci, Selma Altundiş üçüncü oldu. Erkeklerde ise birinciliği Ömer Oklu, ikinciliği Ege Yoldüren, üçüncülüğü ise Alper Tutak elde etti.

Under Armour firmasının sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, aralarında yabancı sporcuların da yer aldığı binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı. Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayan yarışta sporcular, Bitez , Gümbet ve İçmeler güzergahlarındaki üç parkurda koştu.

Kaynak: AA

İçmeler, Bodrum, Gümbet, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › UA Bodrum Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

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