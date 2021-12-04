Sezona kötü giren Sivasspor ise son haftalarda iyice ritmini yakaladı. Geçen sezonun flaş takımı olan Yiğido, Avrupa takviminin ortadan kalkmasıyla ligdeki eski günlerine dönüş yaptı.

İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmada gol ikinci yarıda geldi. 53'te Kerem Atakan Kesgin 'in golüyle Sivas maçı kazandı. Yiğido'da 86'ncı dakikada Uğur Çiftçi kırmızı kartla atıldı. Alanyaspor böylece son 4 lig maçında 3. kez kaybetti.

Ligin dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor , galibiyet serisinden mağlubiyet serisine geçiş yaptı. Sivasspor , deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Son Dakika › Spor › Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! - Son Dakika Spor

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi