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Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! - Son Dakika

Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!

04.12.2021 15:39
Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!

Geçen hafta Antalyaspor'a 3-0 kaybeden Alanyaspor, evinde de Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Üç büyükleri yenen Alanya, ligdeki son 4 maçında 3. yenilgisini aldı.

Ligin dikkat çeken Aytemiz Alanyaspor, galibiyet serisinden mağlubiyet serisine geçiş yaptı. Sivasspor, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

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GOL KEREM'DEN GELDİ

İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmada gol ikinci yarıda geldi. 53'te Kerem Atakan Kesgin'in golüyle Sivas maçı kazandı. Yiğido'da 86'ncı dakikada Uğur Çiftçi kırmızı kartla atıldı. Alanyaspor böylece son 4 lig maçında 3. kez kaybetti.

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SİVAS RİTMİNİ YAKALADI

Sezona kötü giren Sivasspor ise son haftalarda iyice ritmini yakaladı. Geçen sezonun flaş takımı olan Yiğido, Avrupa takviminin ortadan kalkmasıyla ligdeki eski günlerine dönüş yaptı.

Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!

Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! - Son Dakika
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