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Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor - Son Dakika

Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor

09.02.2022 17:52
Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, şehri spor sahaları ve parklarla donatmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, şehri spor sahaları ve parklarla donatmaya devam ediyor. 2020 yılında başlayan spor hamlesini hız kesmeden sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, üç mahallede daha spor tesisleri, çocuk parkları, çay bahçeleri ve yürüyüş alanlarından oluşan kompleksleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Zafer, Atatürk ve Çiftlikönü Mahallesi'nde inşa edilen tesislerdeki çalışmalar son aşamaya gelirken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, üç tesisteki çalışmaları da yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

"Gençlerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada, "Zafer Mahallemizde planladığımız çocuk oyun grubu, açık hava spor aletleri ve çay bahçesi ile vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz parkımızın tamamlanan çalışmalarını, Atatürk Mahallemizde inşa ettiğimiz spor sahalarımız, çocuk oyun alanı ve parkımız ile Çiftlikönü Mahallemize kazandırdığımız Şehit Gökçen Koşal Spor Tesisleri, Mahalle Konağı ve Taziye Evimizi ziyaret ederek, çalışmaları denetledik. Sosyal tesislerimizdeki hizmetleri yerinde inceleyerek, sohbet ettiğimiz mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerini dinledik. Şehrimize yeni bir çehre, çocuklarımıza ve gençlerimize sportif yaşam alanları kazandırdığımız projelerimiz Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor
Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor
Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor

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Mustafa Kemal Atatürk, Cüneyt Yüksel, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Üç mahalleye daha spor tesisleri geliyor - Son Dakika Spor


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