Uçağa bindi gidiyor! Juventus\'a üçüncü Türk

Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz'ü kadrosunda bulunduran İtalya Serie A ekibi Juventus, kadrosuna üçüncü Türk oyuncuyu eklemeye hazırlanıyor.

ESAD DENİZ İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli oyuncusu Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardı.

İTALYA'YA HAREKET ETTİ

Genç golcünün İtalya'ya hareket ettiği belirtilirken, cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

'NEXT GEN'DE OYNAYACAK

Esad Deniz'in, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında forma giyeceği, daha sonrasında A takıma yükselebileceği kaydedildi. .

MİLLİ TAKIMDA 4 GOL ATTI

U16 Milli Takımımız ile 7 maçta boy gösteren Esad Deniz, bu maçlarda rakip kalelere 4 gol attı.