Kenan Yıldız ve Teoman Gündüz'ü kadrosunda bulunduran İtalya Serie A ekibi Juventus, kadrosuna üçüncü Türk oyuncuyu eklemeye hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Ajax altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk milli oyuncusu Esad Deniz'in transferi için anlaşmaya vardı.
Genç golcünün İtalya'ya hareket ettiği belirtilirken, cuma günü sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Juventus ile 2028 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
Esad Deniz'in, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Juventus'un 'Juventus Next Gen' isimli ikinci takımında forma giyeceği, daha sonrasında A takıma yükselebileceği kaydedildi. .
U16 Milli Takımımız ile 7 maçta boy gösteren Esad Deniz, bu maçlarda rakip kalelere 4 gol attı.
Son Dakika › Spor › Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?