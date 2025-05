UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası seremonisinde şovlar ve gösteriler adeta nefes kesti

Dünyada aynı takvim içinde ilk kez Sakarya'da gerçekleştirilecek olan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Kupası'nın tanıtım töreni yapıldı. Işıkların, gösterilerin ve ünlü piyanist Yücel Arzen konserinin damga vurduğu gecede, bisiklet ve motosikletçilerin gösterileri adeta nefes kesti.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) bisiklet alanında dünya çapında organizasyonların kapılarını ilk kez araladığı Sakarya'da geri sayım başladı. Dünyada aynı takvim içinde ilk kez gerçekleştirilecek UCİ Vadisi'nde UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve Kupası'nın tanıtım töreni Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Binlerce sporseverin buluştuğu, coşkunun salona sığmadığı gece ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen'in ülkeye iz bırakan vatan şairi Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden, vatan ve bayrak temalı birçok kült eserden bestelenen parçaları seslendirdi. Konser anında ışıklar ve ritme kapılan katılımcılar, şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Nefeslerin tutulduğu bisiklet şovları, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterileri ise geceye adeta damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek bu dev organizasyon öncesinde düzenlenen görkemli gecede 54 şanslı kişiye program içerisinde düzenlenen çekilişle bisikletleri de takdim edildi.

"Sakarya, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen bir bisiklet şehri"

Başkan Yusuf Alemdar, Sakarya'nın bisiklet şehri olarak anılmasının arkasında güçlü ulaşım ağı, alt yapısı ve tesisleşmesinin olduğunu ifade ederek, "Yıllar önce başlatılan bisiklet, spor şehri Sakarya'da bugüne kadar 5 büyük organizasyona imza attık ve 6'ncısına ev sahipliği yapacağız. Haziran'da gerçekleştirilecek olan iki büyük organizasyona dünyadaki, Türkiye'deki ve şehrimizdeki tüm sporseverleri bekliyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Sakarya, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önde gelen bisiklet şehri. Tüm organizasyonlara ev sahipliği yapmasının arka planında ulaşımı, altyapı ve Avrupa standartlarında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi var. Vadimiz bize bu anlamda büyük imkan sunuyor. Sakarya'mızda onlarca ülkeden, yüzlerce şampiyon sporcumuzu ağırlamaktan onur duyacağız" diye konuştu.

UCI nefes kesecek: Önce şampiyona, sonra kupa

Sakarya'da 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası başlayacak. 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde ise yine aynı parkurda UCI Eliminatör Dünya Kupası heyecanı yaşanacak. Her viraj, her engel ve her atak bu mücadeleyi daha da unutulmaz kılacak. Dünyanın dört bir yanından en iyi dağ bisikletçilerini bir araya getirecek bu organizasyonlar, dünyada ilk olması sebebiyle Sakarya'nın bisikletin en önemli merkezi olma iddiasına adeta ispat niteliğinde olacak. 30'dan fazla ülkeden kota kazanan seçkin sporcular yarışlara katılacak ve Sakarya, sporun evrensel diliyle dünyayı selamlayacak. - SAKARYA