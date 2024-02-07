UEFA, 2024-2027 yılları için gelir dağıtım sistemini açıkladı - Son Dakika
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UEFA, 2024-2027 yılları için gelir dağıtım sistemini açıkladı

UEFA, 2024-2027 yılları için gelir dağıtım sistemini açıkladı

UEFA, erkek futbolunda kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı. Açıklamaya göre, 3,31 milyar avroluk tutarın yüzde 74,38'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki kulüplere 565 milyon avro, UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere ise 285 milyon avro tahsis edilecek. Ayrıca, toplam miktarın yüzde 10'u dayanışmaya, yüzde 7'si katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü eleme turundaki kulüplere verilecek. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon avro ayrılacak.

07.02.2024 21:29
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UEFA, erkek futbolunda kulüp müsabakalarının 2024-2027 yıllarına ilişkin gelir dağıtım sistemini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılara ayrılan 3,31 milyar avroluk tutarın 2,46 milyar avrosu (yüzde 74,38), UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'da yer alan kulüplere dağıtılacak.

Kalan tutardan 565 milyon avro (yüzde 17,02) UEFA Avrupa Ligi'ndeki, 285 milyon avro (yüzde 8,60) ise UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere tahsis edilecek.

Ayrıca öngörülen 4,4 milyar avroluk toplam miktarın yüzde 10'u (440 milyon avro) dayanışmaya, yüzde 7'si (308 milyon avro) katılmayan kulüplere ve yüzde 3'ü (132 milyon avro) eleme turundaki kulüplere verilecek.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne ise 25 milyon avro ayrılacak.

Kaynak: AA

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