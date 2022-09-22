Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak

22.09.2022 21:30

2028 yılında düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanması için kasım ayında UEFA'da oylama yapılacak. Yapılan araştırma sonucunda bu hamlenin turnuvanın değerini düşüreceğinin belirtilmesi sonrası bazı yetkililerin takım sayısını 32'ye çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Son günlerde yayın gelirlerini artırmak için çeşitli hamle hazırlıkları içerisinde olan UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda takım sayısını artırmak için kolları sıvadı.

TURNUVANIN DEĞERİNİ DÜŞÜRMEKTEN YANA ENDİŞELİLER

Sporx'in Dailymail'den aktardığı habere göre,UEFA, çeşitli sebeplerden dolayı 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanma fikrinde geri adım atsa da henüz net kararını vermediği belirtildi. Daha önce istekli olan yetkililerin, UEFA'ya bağlı bir komitenin yaptığı araştırma sonucunda fazla takımın yer almasının organizasyonun değerinin düşüreceği sonucuna vardığı ve bunun da UEFA'nın artık sıcak bakmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE DE ADAYLAR ARASINDA

55 üye ülkeden oluşan UEFA'nın 2028'den itibaren Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı 32 takımla düzenlemek için kasım ayında oylama yapacağı aktarıldı. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nıın ev sahipliği için finale kalan ülkeler arasında Türkiye, Büyük Britanya ve İralanda bulunuyor.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Doğaya dikkat çekmek isteyen Yılmaz Morgül'ün kıyafeti ödül törenine damgasını vurdu
20:28 3 yaşındaki çocuktan tüyler ürperten sözler: Uzun zaman önce başka bir ailem vardı
20:31 A Milli Futbol Takımımızda hedef B Ligi! Türkiye-Lüksemburg maçının ilk 11'ler açıklandı
20:17 Eski Galatasaraylı yıldız futbol hayatına 39 yaşında veda etti
19:59 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan saldırgandan akılalmaz ifade: Tetiği Hannas isimli cin çekti
19:43 Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi
19:40 İran Cumhurbaşkanı başörtüsü takmayı reddeden gazeteciyle röportaj yapmadı
19:32 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan cinsellik tavsiyesi! Aşkı uğruna eşini terk etmişti
19:22 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı
19:14 Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 21:34:39. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tarihi değişiklik! Kasım ayında oylanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement