Konyaspor-BATE Borisov - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor-BATE Borisov

28.07.2022 19:52
Konyaspor-BATE Borisov

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)Arabam.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Belarus temsilcisi BATE Borisov arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

BATE Borisov: Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich

YORUMLAR
500
Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum' Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum' Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - İlhan Palut Konyaspor-BATE Borisov maçına doğru - İlhan Palut
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sırbistan, Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor-BATE Borisov - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor-BATE Borisov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement