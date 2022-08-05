Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

05.08.2022 00:05
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 28 maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk ayağı 28 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, Türk takımları, ilk maçlarına deplasmanda çıktı.

Medipol Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-1 yenerken, Arabam.com Konyaspor ise Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla 1-1 berabere kaldı.

Günün sonuçları şöyle:

RFS-Hibernians: 1-1

KuPS- Young Boys: 0-2

Spartak Trnava- Rakow: 0-2

Paide-Anderlecht: 0-2

Shakhtyor-CFR Cluj: 0-0

AIK-Şkendiya: 1-1

Viking-Sligo: 5-1

Lillestrom-Royal Antwerp: 1-3

CSKA Sofya-St. Patrick's Athletic: 0-1

APOEL-Kyzylzhar: 1-0

Maccabi Tel Aviv-Aris: 2-0

Molde-Kisvarda: 3-0

Neftçi- Rapid Wien: 2-1

Slavia Prag- Panathinaikos: 2-0

Zorya-Universitatea Craiova: 1-0

Ballkani-Kİ Klaksvik: 3-2

Lugano-Hapoel Beer-Sheva: 0-2

Hamrun- Levski Sofya: 0-1

Cukaricki- Twente: 1-3

Vaduz-Konyaspor: 1-1

Sepsi-Djurgardens: 1-3

Brondby-Basel: 1-0

Vikingur-Lech Poznan: 1-0

Breidablik-Medipol Başakşehir: 1-3

Fehervar-Petrocub: 5-0

Zrinjski- Tobol: 1-0

Hajduk Split- Vitoria: 3-1

Dundee United-AZ Alkmaar: 1-0

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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