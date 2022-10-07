Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı - Son Dakika
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Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı

07.10.2022 00:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 3. karşılaşmasında Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 beraberlik yaşadı. Ev sahibi ekip 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken, temsilcimiz rakip kaledeki yoğun baskısına rağmen gol kaydedemedi. Sahadan beraberlikle ayrılan Başakşehir namağlup serisine devam ederken, puanı 7'ye yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Rigas Skola ve Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında NSB Arkadija Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Maç boyunca oyunun tek hakimi olan Başakşehir, yakaladığı net fırsatlarda golü bulamadı. Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Golsüz eşitlikle sona eren mücadele sonrası Başakşehir, 7 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.

RAKİP YİNE RIGAS SKOLA

UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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