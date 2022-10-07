Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı

Rigas Skola ve Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında NSB Arkadija Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maç boyunca oyunun tek hakimi olan Başakşehir, yakaladığı net fırsatlarda golü bulamadı. Ev sahibi Rigas Skola'da Simkovic, 70. dakikada kırmızı kart gördü. Golsüz eşitlikle sona eren mücadele sonrası Başakşehir, 7 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'in 4. maç haftasında Başakşehir ile Rigas Skola İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
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