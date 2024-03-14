- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Union Saint-Gillosie: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Castro-Montes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Nilsson vuruşu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.
21. dakikada İrfan Can Kahveci sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında topla buluşan Szymanski'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın hatalı pasında araya giren Eckert'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada Lapoussin'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa Nilsson vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Kent, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, Tadic, Cengiz Ünder, Zajc, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Zeki Dursun, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert
Yedekler: Imbrechts, Moris, Teklab, Puertas, Sykes, Huygevelde, Tshilanda
Teknik Direktör: Alexander Blessin
Sarı kart: İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında, deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 yendiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına Kadıköy'de 1-0 yenilerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı, özel maçta Karadağ'ı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların gollerini Emin Arda Doğan, Taha Necati Atay, Recep İnanç ve Ege Bilim kaydetti. Milliler, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi ve Fenerbahçe-Union SG maçını protokol tribününden izledi.
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